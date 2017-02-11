Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El Bab yakınlarındaki Tadif kasabasında gerçekleştirilen operasyonda 650 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Ordu, DEAŞ'ın 'kalesi' Rakka’ya çıkan stratejik bir yolun da kontrolünü teröristlerden geri aldı.

Tadif’teki operasyonlarda ayrıca teröristlere ait iki tank, dört zırhlı personel taşıyıcı, ağır silahlarla dolu 18 arazi aracı, 7 havan topu ve 6 otomobil imha edildi.

Açıklamada Tadif’in, DEAŞ'ın El Bab yakınlarındaki en güçlü 'kalelerinden' biri olduğu ve denetimi ele geçirilen yolun teröristler tarafından silah ve cephanelik alımında kullanıldığı vurgulandı.

'SURİYE ORDUSU, TÜRKİYE İLE ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN GEÇİCİ SINIR ÇİZGİSİNE İLERLEDİ'

Bu arada açıklamada "Tadifteki ilerlemenin sonucunda Suriye ordusu, Türkiye ile üzerinde mutabık kalınan ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bulunduğu geçici sınır çizgisine ilerledi" ifadesi yer aldı.