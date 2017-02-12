Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şükri, Amerikalı mevkidaşı Rex Tillerson'u telefonla arayarak Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden ötürü tebrik etti. Şükri, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni dönemde Tillerson'la birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Tillerson ise en yakın zamanda Şükri ile Washington'da bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmayı istediğini ifade etti.

Şükri ayrıca ABD Kongresinden Cumhuriyetçi Dana Rohrabacher başkanlığında bir heyetle başkent Kahire'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel meseleler Libya, Suriye ve Yemen'deki kriz ile terörle mücadele konusu ele alındı. Şükri, Mısır-ABD ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, iki ülkenin çıkarlarının, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi için her türlü çabanın sarf edilmesini gerekli kıldığını kaydetti. "Yeni ABD yönetiminin Mısır'a verdiği desteğin, yeni dönemde artırılmasını istiyoruz." ifadesini kullanan Şükri, ABD Kongresinin Mısır'ı destekleme konusunda oynadığı rolün önemine işaret etti.

Mısır ile ABD, özellikle askeri düzeyde stratejik ve güçlü ilişkilere sahip. Washington yönetimi, 1979'da İsrail'le imzalanan Barış Anlaşması'dan bu yana Mısır'a her yıl 1.5 milyar dolar yardım yapıyor.