Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahoo News’e röportaj veren Esad, bu fikrin “bir işe yaramayacağını” savundu. Esad, “Bu hiç gerçekçi bir fikir değil. Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmaktansa istikrar sağlamaya çalışmak daha pratik ve daha uygulanabilir bir fikir” dedi. Suriye’de sağlanacak istikrarın bölge için de çok önemli olduğunu belirten Esad, bütün kesimlerin bu konuda Suriye’nin yanında olması gerektiğinin de altını çizdi. Sığınmacı ve evlerinden olanların yerleştirileceği bölgelere silahlı grupların saldırabileceğini ileri süren Esad, “Bu açıdan bakıldığında güvenli bölge çok sağlıklı bir uygulama olmayacaktır. Bize danışılmadan Suriye topraklarında güvenli bölge adı verilen alanlar oluşturulursa bu hem güvensiz olacaktır. Hem de Suriye’nin egemenliğinin ciddi şekilde ihlali anlamına gelecektir” açıklamasında bulundu. Esad, Washington’ın Şam ile iş birliği yapması ve hükûmetin egemenliğini tanıması hâlinde ABD askerlerinin terör örgütü DEAŞ’la mücadele etmek için ülkesine gelmesine izin verebileceğini ifade etti.