Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Devrimi’nin 38. yıldönümünde konuşan Ruhani, İran’ın ‘bu son 38 yıl boyunca İranlılar hakkında tehditkâr konuşanları pişman ettiğini’ ifade etmişti. İşte bu sözleri cevaplayan ABD Başkanı “Ruhani’ye söyleyeceğim şu; dikkat etse iyi olur” dedi. Air Force uçağında gazetecilere bu açıklamayı yapan Trump, ısrarlı sorulara karşılık daha fazla ayrıntıya girmedi. Bu arada Irak, Kuveyt ve Katar liderleriyle telefon görüşmesi yapan Trump, söz konusu üç ülkeye Tahran yönetimine karşı destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.