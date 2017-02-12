Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonu’nda dün kritik bir gelişme yaşandı. Suriye’nin etkili muhalif gruplarından Ahrar-uş Şam’ın önceki gün Fırat Kalkanı Harekâtı’na katıldığını açıklamasının ardından dün büyük bir saldırı başlatıldı. Son bir aydır Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte şehri kuşatma altına alan Türk askeri batı kesiminden El-Bab kasabasına girdi. Türkiye destekli Ahrar-uş Şam savaşçıları ise güneybatı mahallelerindeki ambarları ve spor kompleksini ele geçirdi. Şiddetli çatışmaların ardından DEAŞ’lı teröristler çekilirken Zehra Camii, eski Baas rejimi binası ve spor kompleksinin bulunduğu Zemzem Mahallesi muhaliflerin kontrolüne geçti.



TÜRKMENLER: % 60’INI ALDIK

Özgür Suriye Ordusu'nun ana çatısını oluşturan Türkmenlerden kurulu Sultan Murat Tümeni komutanları, El-Bab’ın merkezine girdiklerini ve kasabanın yüzde 60’ının kendi kontrolünde olduğunu açıkladı. DEAŞ’ın çok fazla tuzaklanmış patlayıcı, canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla saldırdığını ve tünellerle kaçış yollarını kullandıkları için temkinli hareket ettiklerini belirtiyor.



REJİM ORDUSU DA İLERLİYOR

Bu arada Suriye rejim güçleri ise El-Bab'ın sadece 1 km güneyinde bulunan Tadih kasabasına doğru ilerliyor. Terör örgütü DEAŞ ise, Suriye ordusu karşısında ciddi bir direniş göstermeden çekiliyor.



YPG Rakka’nın 3,5 km uzağında

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) El-Bab’ı ele geçirmek için operasyonları bütün hızıyla devam ederken, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG, ABD’nin de desteğiyle Rakka’ya ilerlemeye devam ediyor. ABD’nin havadan destek verdiği YPG’li teröristler, DEAŞ’ın elindeki Rakka’ya 3,5 kilometre kadar yaklaştı.



