Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre Bağdat'ın El Reşid kasabasında halk pazarı yakınında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Başka bir can kaybı da Bağdat'ın el Medya semtinde yaşandı. Tüp İstasyonu yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Öte yandan Selahattin ilinin El Kadisiyye bölgesinde bomba yüklü bir aracın, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken patlaması sonucu bomba imha uzmanı hayatını kaybetti
Irak'ta patlama: 7 kişi öldü
12.02.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen terör saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Selahattin ilinde bombayı etkisiz hale getirmek isteyen bomba imha uzamanı bomba düzeneğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : ırak,patlama,selahattin,
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