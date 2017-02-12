Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Çavuş Fuad Gafarov'un şehit olduğu bildirildi.Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 Azeri asker şehit
12.02.2017 - 14:56 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 14:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
Etiketler : Ermenistan-Azerbaycan çatışma,azerbaycan çatışma,
446402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER