Ehliyetsiz araç süren kadın, yayaların bir anda karşısına çıktığını ileri sürerken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kadını yalanlar nitelikteydi. Cipin çarptığı yayalardan birinin aracın altında kaldığı görüldü. Neyse ki 2 yaralının da hayati tehlikesi yoktu. Kadın sürücüyse gözaltına alındı. Kadın sürücünün son 2 yıl içinde 8 kazaya karıştığı, bunların 3’ünün de yayalara çarpmak suretiyle yaşandığı ortaya çıktı.