Ehliyetsiz araç süren kadın, yayaların bir anda karşısına çıktığını ileri sürerken, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kadını yalanlar nitelikteydi. Cipin çarptığı yayalardan birinin aracın altında kaldığı görüldü. Neyse ki 2 yaralının da hayati tehlikesi yoktu. Kadın sürücüyse gözaltına alındı. Kadın sürücünün son 2 yıl içinde 8 kazaya karıştığı, bunların 3’ünün de yayalara çarpmak suretiyle yaşandığı ortaya çıktı.
2 yılda 8 kaza yapan kadın sürücü bu kez yayaları ezdi
12.02.2017 - 14:43 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’de son 2 yıl içinde karıştığı 8 kaza sebebiyle ehliyeti iptal edilen kadın sürücü, bu kez de cipiyle dönüş yaparken yayalara çarptı.
Etiketler : çin,trafik kazası,
446411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446411.aspx
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