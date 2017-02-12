Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Federal Seçiciler Kurulu, bugün ülkenin 12. cumhurbaşkanını seçti. Ülkenin yeni cumhurbaşkanı, Eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu.

Cumhurbaşkanını seçen Federal Seçiciler Kurulu, Federal meclis üyeleri ve eyalet meclislerin belirlediği aynı sayıdaki delegelerden oluşuyor.

650 milletvekilinin yanı sıra bin 260 Federal Seçiciler Kurulu üyesi, ülkenin 12'nci cumhurbaşkanını seçmek üzere parlamentoda toplandı.

Oylamada Alman Milli Takımının Teknik Direktörü Joachim Löw, Türk asıllı yazar Feridun Zaimoğlu, NSU terör örgütü tarafından öldürülen Enver Şimşek'in kızı Semiya Şimşek gibi toplum tarafından bilinen isimler de oy kullandı..