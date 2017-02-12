Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Danilo Vucetic, "Ekonomik ve kültürel açıdan müreffeh olma potansiyeliyle, kültürü ve tarihiyle Türkiye çok önemli, büyük bir ülke. Son 15- 20 yılda kaydettiği ekonomik gelişme de ortada. Potansiyel ortada. Türkiye'yi iyi bir geleceğin beklediğine eminim." dedi.

Büyükelçi Vucetic, üç buçuk yıldır görev yaptığı Ankara'ya dair izlenimlerini ve iki ülke halkları arasındaki benzerlikleri AA muhabirine anlattı.

Vucetic, büyükelçilik konutunun karşısında bulunan, sıklıkla zaman geçirdiği Kuğulupark'ta çay ve simit eşliğinde yapılan söyleşide, eşinin Sırbistan Dışişleri Bakanlığından emekli olduğunu, kızının ve oğlunun da zaman zaman Türkiye'ye gelerek kendilerini ziyaret ettiğini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce Estonya'da yaşayan kızı Ankara'ya geldiğinde torununu her gün Kuğulupark'a götürdüğünü söyleyen Vucetic, "4 yaşındaki torunum da burayı çok sevdi. Şimdi internet üzerinden görüntülü konuştuğumuzda 'Ankara’ya gelmek istiyorum, parka gitmek parkta oynamak istiyorum' diyor." diye konuştu.

"Ulus'ta gerçek bir Türk kenti havasını buluyorum"

Diplomatik kariyerine başladığı 1970'li yıllarda Ankara ve İstanbul'a görevlendirildiğini, gördüğü ilk büyükelçilik binasının o dönem Yugoslavya'nın Ankara Büyükelçiliği olduğunu söyleyen Vucetic, "Çankaya'nın, Atatürk Bulvarı'nın o zamanki halini hatırlıyorum. Bugünkünden farklıydı. Kentin merkezini, Kızılay'ı da görmüştüm. Ayrıca Anıtkabir'i de ziyaret etmiştim." dedi.

Vucetic, jeopolitik konumu ve bir NATO ülkesi olarak Soğuk Savaş dönemindeki tutumu nedeniyle Türkiye'nin o dönem Yugoslav diplomatların kariyerlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Kariyerinin son döneminde Türkiye'de büyükelçi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vucetic, "Üç buçuk yıllık görevimin ardından şunu söyleyebilirim ki hem profesyonel, hem de şahsi açıdan baktığımda Ankara'da bulunmaktan çok memnunum." dedi.

Ankara'nın rahat yaşanabilir bir kent olduğunu dile getiren Vucetic, "Ankara çok düzenli bir kent. Arabayla her toplantıya ortalama 15- 20 dakikada gidebilirsiniz. Burada bir gün içinde birçok toplantıya katılabilirsiniz. Mesela Ankara’ya geldiğim dönem bir günde 4-5 nezaket ziyareti yapabilmiştim. Ama bu İstanbul'da bu mümkün değil." şeklinde konuştu.

Büyükelçilik rezidansına çok yakın olan Tunalı Hilmi Caddesi'nden Kızılay'a yürürken restoran ve kafelere uğrayabildiğini, alışveriş yapabildiğini söyleyen Vucetic, "Buralar, yani Çankaya, Tunalı Hilmi'den Kızılay'a uzanan yol, buralar benim muhitim. Ulus'u, kentin eski merkezini de çok seviyorum. Ulus'ta gerçek bir Türk kenti havasını buluyorum." ifadesini kullandı.

Mardin, Trabzon, Çanakkale, İzmir, Bursa, Amasra, Aydın gibi Türkiye'nin çeşitli illerini ziyaret ettiğini belirten Vucetic, "Türkiye'nin güzelliği ve coğrafi dokusu hakkında iyi bir izlenimim var. Ama itiraf ediyorum ki, hafta sonlarını Ankara'da geçiriyoruz. Örneğin Beypazarı'na gidiyoruz, Beypazarı ilgi çekici bir yer." dedi.

"Türkiye'yi iyi bir geleceğin beklediğine eminim"

Kendisinin ve eşinin Karadağlı olduğunu belirten Vucetic, çocukluğunda Karadağ'ın kuzeydoğusunda halkın çoğunun Müslüman olduğuna işaret ederek, "Bütün yaz tatillerimi büyükannem ve büyükbabamın yanında geçirirdim. Oradaki yakın arkadaşlarım Müslüman idi, sık sık evlerine giderdim. Çocukluğumdan bu yana Müslüman kültürüyle temasım oldu. Bugüne dek (Müslüman) birçok iyi arkadaşım oldu. Belki de Türkiye'ye yakınlık duymamın ve buradaki hayata kolayca uyum sağlamamın nedeni budur." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Sırbistan'ın tarihsel bağları sayesinde Türk yemeklerine kolayca uyum sağladığını söyleyen Vucetic, "Türk ve Sırp yemekleri birbirinden çok farklı değil. Sırbistan'da herhangi bir yemek için 'Balkanlar'daki Türk varlığıyla bağı yoktur, bu bize özgüdür' demek kolay değildir. Mesela sarma, börek, baklava, tulum, güveç, poğaça bizde de var." dedi.

Vucetic, toplantı ve ziyaretlerin yanı sıra akşamları resepsiyonların düzenlendiği Ankara'daki diplomatik yaşamın yorgunluğunu akşamları spor programları izleyerek attığını da dile getirdi. Basketbol, tenis ve futbolu çok sevdiğini belirten Vucetic, "2013'te Ankara'ya geldiğimde Gençlerbirliği takımında 5 Sırp futbolcu vardı." ifadesini kullandı.

Sırpça ve Türkçede ortak sözcük ve deyimlerin bulunduğuna dikkati çeken Vucetic, "Mesala konutumuzda bir görevliyle konuşuyordum, 'sevap' kelimesini kullandı. 'Bunu yapmak sevaptır' gibi. Bu bizde de çok kullanılır." dedi.

Türklerin ve Sırpların birçok ortak özelliği olduğunu ifade eden Vucetic, "Türklerin bölgemizdeki 5 yüzyıllık varlığı, yaşam ve düşünce tarzımızda belli ölçüde iz bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu benzerliklerin tarihi bağlarla oluştuğuna işaret eden Büyükelçi Vucetic, "Ekonomik ve kültürel açıdan müreffeh olma potansiyeliyle, kültürü ve tarihiyle Türkiye çok önemli, büyük bir ülke. Son 15- 20 yılda kaydettiği ekonomik gelişme de ortada. Potansiyel ortada. Türkiye'yi iyi bir geleceğin beklediğine eminim." dedi.