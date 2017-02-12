Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Çavuş Fuad Gafarov'un şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.