Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisi, Batı Şeria'da "silah ve askeri teçhizat bulundurdukları" iddiasıyla 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri, yayımladığı yazılı açıklamada, "İsrail askerleri ve polisinin, aldığı istihbaratın ardından El-Halil kentinin Es-Semu beldesine düzenlediği ortak operasyonda 7 Filistinliyi gözaltına aldığını" duyurdu.

Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin, "silah ve çeşitli askeri teçhizat bulundurdukları" iddia edildi.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 300 çocuk, 51 kadın, 21 gazetecinin de olduğu yaklaşık 7 bin tutuklu bulunuyor.