Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu güvenlik toplantısında, dün Bağdat'ta yaşanan olayların yanı sıra güvenlik güçlerinin Ninova vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyonların ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, gösterilerin yasalara uygun şekilde belirlenen yerlerde yapılması, buralara provakatörlerin sızmasının engellenmesi ve Başbakan İbadi tarafından oluşturulan soruşturma komitesinin hızlıca çalışmalarına başlamasına dikkat çekildiği aktarıldı.

Iraklıların ellerindeki roketatar ve havanları teslim etmeleri için 10 gün süreleri olduğu, bu süre zarfında teslim etmeyenler hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca Bağdat Operasyonlar Birimine, ortak operasyonlar güçleriyle koordineli olarak emniyet güçlerine ait cephanelik ve silahlar hariç, roketatar ve havanlar ile bu çaptaki araç gereçlerin tümüne el koymak üzere Irak'ın tüm kentlerinde yoğun ve geniş çaplı arama çalışmaları başlatma talimatı verildi." denildi.

Iraklılar yasalarına göre İçişleri Bakanlığından ruhsat alarak hafif silahlara sahip olabiliyor ancak Iraklı aşiretler, roketatar ve havan bile elde edebiliyor.