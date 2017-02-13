Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esad rejimi, Rusya ve İran'ın desteğiyle ayakta kalmaya çalışırken ekonomik olarak bitme noktasına geldi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ı terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önünü kesmek için Humus ve çevresindeki askerlerini bölgeden alıp Halep'e sevk eden ve bölgede büyük bir yığınak yapan Şam yönetimi, mazot ve petrol rafinerilerinin bulunduğu sahalarını DEAŞ'a kaptırdı.





RUSYA'DAN ACİL YARDIM İSTEDİ

Petrol kuyularına hakim olan DEAŞ, mazot ve gaz boru hatlarının pek çoğunu patlatarak imha etti. Suriye'nin petrol ve mazot kaynağının büyük bir bölümü Humus ve Deyr-ez Zor'da bulunuyordu. Ancak rejimin bu bölgeleri kaybetmesi Şam ve Lazkiye'de büyük krize neden oldu. Geçtiğimiz yıl İdlip'te mazot olmadığı için Türkiye'den yardım isteyen muhaliflerle dalga geçen rejim yanlıları, bu sene aynı duruma düştü. Esad rejiminin hakim olduğu bölgede mazot, gaz ve buğday stokları tükendi. Rejim, Rusya'dan acil buğday istedi.





EKMEĞİN FİYATI UÇTU

Hama, Şam, Lazkiye ve Halep'te yüzlerce insan araçlarıyla mazot kuyruğu oluştururken, stokların bitmesi ise an meselesi. Halep'te ekmeğin fiyatı 200 Suriye lirası olurken Hama'da ise soğuk kış şartlarına rağmen halka 12 saatte bir elektirik veriliyor.

KAYNAK:YENİ ŞAFAK