Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce kariyerini noktaladığını duyuran Al Jarreau Los Angeles’da bir hastanede tedavi görüyordu. Caz, pop ve blues alanında kariyeri boyunca yedi Grammy ödülü kazanan Al Jarreau üç farklı kategoride ödül alan tek sanatçı unvanını elde etmişti. 1981 yılında çıkardığı "Breaking Away" adlı doğaçlama albümü sanatçının ününe ün kattı. "We’re In This Love Together" ile "Roof Garden" parçaları da başarılı eserleri arasında yer aldı. Geçen yıl Barack Obama tarafından Beyaz Saray’da konser vermek için davet edilen sanatçılar arasında Al Jarreau da bulunuyordu. 1940 yılında Milwaukee’de doğan Al Jarreau şarkı söylemeye küçük yaşlarda barlarda başladı.