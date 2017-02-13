Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Ermenistan ordusunun sabotaj girişiminin Azerbaycan askerlerince önlendiği belirtildi. Açıklamada, tespit edilen Ermeni keşif ve sabotaj timinin ateş açılarak imha edildiği bildirildi. Yerel kaynaklar başarısız sabotaj girişimi sırasında çok sayıda Ermenistan destekli teröristin öldürüldüğünü belirtti. Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu belirten Bakanlık, Ermeni timine yapılan saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.