Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bahreyn’e resmi bir ziyarette bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ziyarete ilişkin olarak yapılan açıklamada, Orgeneral Akar’ın, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdullah Al Noaımı ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü
13.02.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bahreyn’e resmi ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Korgeneral Theyab Sager Abdullah Al Noaımı ile görüştü.
Etiketler : hulusi akar,bahreyn,
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