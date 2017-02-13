Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bahreyn’e resmi bir ziyarette bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ziyarete ilişkin olarak yapılan açıklamada, Orgeneral Akar’ın, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Korgeneral Abdullah Al Noaımı ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.