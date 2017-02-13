Le Figaro gazetesinin haberine göre bugün saat 11:30 sularında meydana gelen çığ düşmesi, o sırada pist dışında kayak yapan 10 kişilik bir grubun karlar altında kalmasına sebep oldu, Olay yerine helikopter ile gelen Fransız dağ jandarmaları ilk etapta 4 kayakçının cansız vücutlarına ulaştı. Grubun diğer kayakçılarına ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Fransa'da çığ altında kalan 4 kayakçı öldü
13.02.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'nın kayak merkezlerinden Tignes'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : fransa,Tignes,kayak merkezi,
446743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446743.aspx
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