Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Figaro gazetesinin haberine göre bugün saat 11:30 sularında meydana gelen çığ düşmesi, o sırada pist dışında kayak yapan 10 kişilik bir grubun karlar altında kalmasına sebep oldu, Olay yerine helikopter ile gelen Fransız dağ jandarmaları ilk etapta 4 kayakçının cansız vücutlarına ulaştı. Grubun diğer kayakçılarına ulaşma çalışmaları devam ediyor.