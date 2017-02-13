Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Rum Meclisinin "Enosis referandumunun (Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı) Rum okullarında kutlanması" yönünde aldığı kararı, ortak deklarasyonla kınadı.

Deklarasyonda, Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Meclisi tarafından alınan, 1950'deki Enosis plebisitinin okullarda anılması kararının, 11 Şubat 2014 Belgesi'ne ve yürütülen çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koyduğu ifade edildi.

Meclis Başkanı Sibel Siber, Meclis Genel Kurulda okuduğu ortak deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki, bu karar tarafımızdan çözüm müzakerelerinin ana felsefesine ciddi saygısızlık olarak algılanmış, Kıbrıslı Türklere güvensizliği derinleştirmiş, BM Parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulma çabasında Rum tarafının iyi niyeti ve samimiyeti konusunda şüpheleri arttırmıştır. Kıbrıs sorununu çözüm çabaları sürerken 'Enosis'in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, BM nezdinde şiddetle kınar ve telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan geri atılması konusunda BM tarafından derhal girişim başlatılmasını talep ettiğimizi deklare ederiz."