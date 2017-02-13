Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın doğusunda bulunan Lahore kentinde büyük bir patlama gerçekleştiği bildirildi. Patlamanın, Pakistan'ın en büyük ikinci bölgesi olan Punjab bölgesi meclisinin hemen dışında gerçekleştiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar patlamanın bir protesto eylemi sırasında meydana geldiğini ifade etti. Saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.