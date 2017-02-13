Pakistan'ın doğusunda bulunan Lahore kentinde büyük bir patlama gerçekleştiği bildirildi. Patlamanın, Pakistan'ın en büyük ikinci bölgesi olan Punjab bölgesi meclisinin hemen dışında gerçekleştiği belirtiliyor. Yerel kaynaklar patlamanın bir protesto eylemi sırasında meydana geldiğini ifade etti. Saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Pakistan'da terör saldırısı! Çok sayıda ölü var
13.02.2017 - 17:02 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kardeş Pakistan'ın Lahore kentinde terör saldırısı düzenlendi. Bölge meclisi önünde gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Etiketler : pakistan,
446751 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446751.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER