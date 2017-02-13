Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılından beri elinde tuttuğu El Bab'ı kuşatma altına aldı.

EL BAB'DA PETROL VAR MI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kuşatmanın tamamlanması an meselesi" dediği El Bab'la ilgili çeşitli aramalar da yapılıyor. Arama motoru Google'da yapılan aramaların ilk sırasında ise "petrol" var.

CEVABI BURADA

Kuşatma altına alınan ve çatışmaların şiddetlendiği El Bab'da petrol yok. Ancak; El Bab'ın bölgedeki stratejik önemi oldukça yüksek. El Bab, Suriye petrollerinin dağıtımında kilit bir rol oynayadn bölgede yer alıyor. Adı 'kapı' anlamına gelen bu kent, petrol sevkıyatında da önemli bir kapı görevi görüyor.

DEAŞ'A BÜYÜK DARBE

Terör örgütü DEAŞ'ın petrol trafiğini yönettiği en önemli noktalardan biri olan El Bab'ın ele geçirilmesiyle örgüte büyük bir darbe vurulacak.

MÜNBİÇ'TE PETROL VAR

El Bab'da zaferin ilan edilmesinden sonra; ikinci bir hedef olacak Münbiç'te ise önemli petrol kaynaklarının olduğu biliniyor. Münbiç, Fırat nehrinin batısında yer alıyor ve Türkiye YPG'yi defalarca Fırat'ın batısına geçmeme konusunda uyarmıştı. Bu sebeple Münbiç, El Bab'dan sonra TSK'nın ilk hedefi olacak..

ALMAN MEDYASINDAN "TÜRKİYE SURİYE'YE PETROL İÇİN GİRDİ" İDDİASI

Almanya merkezli Deutsche Wwrtschafts Nachrwchten gazetesi, bölgenin en önemli petrol kaynaklarının Münbiç'te yer aldığını belirtirken, Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye'ye giren Türkiye'nin de Münbiç ve Rakka'daki zengin petrol yataklarına sahip olma arzusu taşıdığını öne sürmüştü.