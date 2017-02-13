Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok ilinde, terör örgütü PKK'nın kamplarını sivil yerleşim alanlarında kurmasından dolayı yaklaşık 23 köyün boşaltıldığı bildirildi.

Duhok'a bağlı Akre İlçe Kaymakamı Mazın Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK'nın Akre ilçesi sınırlarında 23'e yakın köyün yer aldığı bölgede askeri kamp kurmaya çalışmasından dolayı köylüler, evlerini terk etti. PKK kampları sivillerin güvenliğini tehdit ediyor." dedi.

Terör örgütü PKK sebebiyle sivillerin can güvenliğinin olmadığını söyleyen Muhammed, örgütten kaçan köylülerin güvenli bölgelere sığındığını ifade etti.

Evlerine geri dönmek isteyen köylülere ise bu sefer de PKK'nın izin vermediğini vurgulayan Kaymakam Muhammed, "PKK, bağ ve tarlasını görmeye giden köylülerin gece orada kalmasına izin vermiyor, onları aynı gün içinde dönmeye zorluyor." diye konuştu.

"Ezidiler kamplarda yaşam mücadelesi veriyor"

Örgütün askeri kamplarının sadece Akre ilçe sınırlarında yer almadığını da hatırlatan Muhammed, şunları kaydetti:

"Kürdistan Bölgesi'nde birçok köylü PKK'nın sebep olduğu aynı sorunu yaşıyor. PKK'dan dolayı köylerine gidemeyen köylüler ağırlıkla Duhok ilinde yer alıyor. Bu ilde ise örgütün en çok el koyduğu köyler Akre ve Amedi ilçeleriyle Bervari Bala bölgelerinde bulunuyor."

PKK'nın sadece Akre'deki köylüleri değil Musul'un Sincar ilçesinden kaçan Ezidileri de mağdur ettiğine işaret eden Muhammed, "Şengal'den (Sincar) kaçıp Akre'ye gelen Ezidiler, DEAŞ ve PKK'nın bölgedeki varlığından dolayı evlerine dönemiyor. Ezidiler kamplarda yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

PKK, 515 köyü işgal etmiş durumda

Terör örgütü PKK, 1990 yılından bu yana başta Duhok ili olmak üzere Erbil ve Süleymaniye'de 515 köyü elinde tutuyor.

Örgüt söz konusu köylerin çoğunu Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında 90'lı yıllarda çıkan çatışmaları fırsat bilerek ele geçirmişti.