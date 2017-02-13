Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram örgütünün saldırıları ve örgüt ile ordu birlikleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 100 bin insanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyalet Valisi Kashim Shettima, 2009'da başlayan Boko Haram saldırıları ve örgütle çıkan çatışmalar nedeniyle en az 100 bin insanın öldüğünü açıkladı.

Shettima, "Güney Afrika'da 46 yıllık Apartheid yönetimde dahi 21 bin kişi hayatını kaybederken, Boko Haram 7 yılda çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 100 bin kişinin ölmesine neden oldu." dedi.

Vali Shettima'nın sözcüsü İsa Gusau, AA muhabirine yaptığı açıklamada, can kayıplarının çoğunun Borno eyaleti dışında meydana geldiğini ifade etti.

Yaşanan çatışmalar nedeniyle 2,1 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Gusau, 55 bin kadının eşini kaybettiğini ve 52 bin çocuğun da kimsesiz kaldığını dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyordu. Örgüt, son yıllarda eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.