Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programına da başladı. Erdoğan, Kraliyet Misafirhanesinde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif’i kabul etti. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.