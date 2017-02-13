Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Hamas yönetiminde liderliğe örgütün askeri kanadı komutanlarından Yahya Sinvar seçildi. Gazze'deki Hamas hükümetin başabakanlığını da yapacak olan Sinvar, İsmail Haniye'den bu görevi devraldı.

4 KEZ MÜEBBET ALDI, ESİR TAKASIYLA ÇIKTI

İsrail'in daha önce dört kez müebbet hapis cezasına çarptırdığı yeni Gazze lideri, 20 yıl hapis yattıktan sonra 2011'deki esir takasında serbest bırakılmıştı.

İsrail'e karşı silahlı mücadeleden yana olan Hamas, ABD ve Avrupa'nın 'terör örgütleri listesi'nde yer alıyor.

HAMAS'IN ASKERİ GÜCÜNÜ GELİŞTİRDİ

2006'da ilk kez Filistin'deki parlamento seçimlerine katılan örgüt, sandıktan zaferle ayrıldıktan sonra İsrail ve ABD'nin ambargolarıyla karşılaştı.

Yahya Sinvar, örgütün içindeki askeri kanadın yükselişi olarak görülürken, İsrailli yetkililer Haniye-Sinvar değişikliğine "Sinvar'ın gelmesi bir şeyi değiştirmez. Bir aşırılıkçı gitti, diğer geldi" ifadeleriyle yorumladılar.

KASSAM TUGAYLARINI KURDU

55 yaşındaki yeni Gazze lider, Han Yunus'taki mülteci kampında doğdu. İzzeddin el Kassam Tugayları adlı silahlı grubu kurdu.

Grubun, 1990'ların ortasından sonra İsrail'de intihar saldırıları düzenleyip, Gazze'den binlerce roket fırlattı. ABD de Eylül 2015'te Sinvar'ı 'kara liste'ye dahil etti.

HANİYE, MEŞAL'İN YERİNİ ALACAK

Gazze liderliğini Sinvar'a bırakan Haniye'nin Halid Meşal'in yerine Hamas'ın siyasi büro şefi olması bekleniyor.