Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iki lider, Trump'ın isteği üzerine telefonda görüştü. Zuma, görevine geçen ay başlayan Trump'ı tebrik etti.

ABD ile Güney Afrika arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesindeki kararlılığın tazelendiği görüşmede, Güney Afrika'da 600'den fazla ABD şirketinin faaliyet gösterdiği ve iki ülkenin beraber daha fazla çalışması gerektiği vurgulandı. Trump ile Zuma, Afrika kıtasındaki barış ve istikrar arayışına ilişkin görüşlerini de paylaştı.