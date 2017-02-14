Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump, iki ülkenin uluslararası ticaret konusunda güçlerini birleştirmekten yarar sağlayacağını belirterek, "İstihdam ve ticareti Kuzey Amerika'da tutmak, hem ABD hem Kanada için daha iyi olacak. İstihdam olanaklarını ve zenginliğimizi kıtamızda tutmak konusunda birlikte çalışmalıyız ve çalışacağız" ifadelerini kullandı.

- "Kanadalılar endişe duyuyor"

Kanada Başbakanı Trudeau ise Kanadalıların Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakere etmeye yönelik planlarından endişe duyduğunu dile getirerek, "Bu birçok Kanadalı için gerçek bir endişe çünkü ekonomimizin ABD ile bağlarımıza ve ilişkilerimize bağlı olduğunu biliyorlar" diye konuştu.

Trudeau, sözlerini şöyle sürdürdü:

"35 Amerikan eyaletinin en büyük ihracat pazarı Kanada. Ekonomilerimiz her gün yaklaşık 2 milyar dolara ulaşan çift taraflı ticaretten büyük fayda sağlıyor. Her iki tarafta milyonlarca kişilik istihdam, bu önemli ortaklığa bağlı. Güçlü ekonomik bağlarımızı korumak müşterek başarımız için çok önemli."

Trump, Trudeau'nun bu değerlendirmelerine yüzde yüz katıldığını ifade ederken, NAFTA'ya yönelik değişikliklerin her ülkenin yararına olacağını kaydetti.

"Ufak tefek değişiklikler yapacağız ve bunlar kesinlikle her iki ülkenin yararına olacak. Kanada'yla ilgili mesele, güney sınırımızdakinden çok daha hafif" diye konuşan Trump, böylece NAFTA'ya yönelik müzakerelerde Kanada'ya yönelik değişikliklerin Meksika'ya kıyasla daha az olacağına işaret etti.

- Kanada - ABD Kadın Girişimcilerin Yükselişi Konseyi

ABD Başkanı Donald Trump, ayrıca görüşmelerine iki ülkeden iş kadınlarının katıldığını belirterek, "Kadınlar ve kadın girişimcilerin karşılaştığı sermaye girişimi, piyasa erişimi ve ağ erişimi gibi engelleri çözmeliyiz" dedi.

Trudeau da kadınlara eşit fırsatlar sağlanmasının rekabet açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle, Başkan Trump ve ben Kanada-ABD Kadın Girişimcilerin Yükselişi Konseyi'ni kurma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.