Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA’da görevli olan Sidd Bikkannavar isimli bilim insanı, Amerika’nın yeni başkanı Donald Trump’ın seyahat yasağı nedeniyle 30 Ocak tarihinde Houston Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Amerika’da doğmuş ve büyümüş olan Bikkannavar, ebeveynlerinin İran asıllı olması nedeniyle ülkeye girişi yasak olan kişiler arasında bulunuyordu. Seyahat yasağı Yemen, Sudan, Libya, İran, Irak ve Suriye asıllı olan kişilerin Amerika’ya girişini kısıtlıyordu.



Yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olayla ilgili The Verge ile bir röportaj yapan bilim insanı, NASA’nın Jet İtiş Gücü Laboratuvarı’nda görevli olduğunu ve Şili seyahatinden evine geri döndüğü sırada gözaltına alındığını dile getirdi.

Yaşadıklarını kişisel Facebook hesabı üzerinden paylaşan Bikkannavar, NASA’da çalıştığı ve bilim insanı ünvanına sahip olduğu için ülkesine girerken sorun yaşamayacağını düşünmüş. Tahmininde yanılan bilim insanı, havalimanına geldiği zaman görevliler tarafından durdurulmuş ve telefonuna el koyulmuş.



Facebook paylaşımında yazana göre telefonunun PIN kodunu paylaşana ve telefonundaki tüm verilerin kopyalanmasına izin verene kadar gözaltında tutulan Bikkannavar, olayın detaylarını paylaşmasının ardından Facebook sayfasını sildi. Donald Trump’ın seyahat yasağı sadece birkaç gün içerisinde yaklaşık 940 kişinin ülkeye seyahat etmesini engelledi. Yasak, 3 Şubat tarihinde askıya alındı.