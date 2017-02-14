Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Konsey üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği basın açıklamasını okudu. Konsey üyelerinin Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını sert şekilde kınadığını vurgulayan Yelchenko, bu eylemin daha önce alınan BMGK kararlarının ihlali olduğunu belirterek, Konseyin daha ileri tedbirler alabileceğini söyledi.