Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan BMGK Başkanı ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Volodymyr Yelchenko, Konsey üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği basın açıklamasını okudu. Konsey üyelerinin Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını sert şekilde kınadığını vurgulayan Yelchenko, bu eylemin daha önce alınan BMGK kararlarının ihlali olduğunu belirterek, Konseyin daha ileri tedbirler alabileceğini söyledi.
BMGK'dan Kuzey Kore açıklaması
14.02.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi gerçekleştirmesi üzerine acil toplandı. Toplantıda BMGK'nın Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı daha ileri tedbirler alabileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : kuzey kore,
446945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446945.aspx
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