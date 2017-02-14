Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, George W. H. Bush uçak gemisi saldırı takımının, terör örgütü DEAŞ'a ait birçok bölgedeki hedeflere hava saldırısı düzenlemeye başladığı ifade edildi. ABD Donanması 6. Filosu'na bağlı olarak harekat icra edecek olan uçak gemisinin 2 Şubat'ta Akdeniz'e girdiği kaydedildi. Açıklamada, George W.H. Bush uçak gemisine, hava unsurlarının yanı sıra güdümlü füze kruvazörleri USS Philippinne Sea ve USS Hue City'nin yanında güdümlü füze destroyerleri USS Laboon ve USS Truxtun'un da eşlik ettiği belirtildi.

En son Dwight D. Eisenhower uçak gemisi, 28 Haziran ile 7 Temmuz ve 6-12 Aralık 2016 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de görev yapmıştı.

RUS GEMİLERİYLE KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Yanı sıra ABD'nin en büyük savaş gemilerinden biri olan George W. H. Bush uçak gemisinin bölgede bulunan Rusya Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle karşılaşma olasılığı endişe oluşturdu.