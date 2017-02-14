Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hareket içinde 3 Şubat’ta başlayan ve tedrici olarak yapılan seçimlerde, Sinvar’ın Hamas’ın Gazze’deki yeni lideri oldu. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ve Gazze Sorumlusu İsmail Haniyye’nin yerine gelen Sinvar’ın yardımcılığına da Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye getirildi. Atallah Ebu Subh, İsmail Berhum ve Cevad Ebu Şemale’nin de Hamas’ın Gazze’deki yerel siyasi büro üyeliğine seçilen yeni isimler olurken, İsmail Haniyye de hareketin en üst heyeti sayılan Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi. Hareket içi seçimde Haniyye’nin yanı sıra Sinvar ve Mervan İsa da Hamas’ın Gazze’deki özel komisyon üyeliğini kazandığını aktaran kaynaklar ayrıca, hareket içinde İsmail Haniyye’nin Hamas’ın Halid Meşal’den sonraki Siyasi Büro Başkanı olacağı yönünde tam bir fikir birliği olduğunu doğruladı.

SİNVAR KİMDİR?

Hamas’ın Gazze’deki yeni lideri seçilen Sinvar, 1962’de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus mülteci kampında dünyaya geldi. Aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında gizli bir örgüt kurmak suçundan ikinci kez tutuklandı. Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında hakkında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 24 yıl hapis yattıktan sonra 2013’te serbest bırakıldı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd gücünün de kurucusudur.