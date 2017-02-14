Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi telefonla arayarak, Rum Meclisinin "Enosis" referandumuna ilişkin aldığı karar hakkında görüş alış verişinde bulundu. Görüşmede, Eide'den, Rum lider Nikos Anastasiadis’in meclis kararını imzalamaması için girişimde bulunmasını ve inisiyatif almasını isteyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Meclisi'nin aldığı Enosis referandumunun yıl dönümünün okullarda kutlanması kararının sürdürülen müzakerelerle ulaşılmasına çalışılan federal çözüm hedefine ters olduğunu vurguladı.

Akıncı ayrıca Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'ye Kıbrıs'a büyük acılar yaşatan Enosis'in bu çağda hala kutsanacak bir şeymiş gibi anlatılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ANASTASIADIS: TARİHİ OLGUYA BASİT BİR ATIF

Rum lider Anastasiadis ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin aldığı kararı Kıbrıs Türk tarafınca gösterilmeye çalışıldığı gibi “politika değişikliği” olarak algılanamayacağını belirterek, Rum tarafının iki toplum tarafından karşılıklı kabul edilecek bir çözüm arayışındaki samimiyetinin sorgulanmasına müsaade etmeyeceğini ifade etti.

Kararı, "Tarihi bir olguya basit bir atıf" olarak değerlendiren Anastasiadis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kıbrıs Türk toplumu basit bir tarihi olguya atfa bu kadar hassasiyet gösteriyorsa, işgali gündeme getiren ve kabul edilemez fiili durumu dikte eden Türk istilasının yıl dönümü için yapılan kutlamalar da Kıbrıs Rum toplumu için ne denli kışkırtıcıdır? Aynı çerçevede, Kıbrıs’ın bölünmesi veya ayrılık talebinden başka bir şey olmayan sahte devletin yasadışı ilanı için yapılan törenler, Kıbrıs sorununun çözüm niyeti açısından ne kadar özgündür."

Enosis referandumu, Başpiskopos Makarios'un 1950 yılında göreve gelmesinin ardından yapılmış, Rumların yüzde 96'sı Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına destek vermişti. Rum Meclisi Enosis referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı.