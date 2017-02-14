Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ikinci bir karara kadar inşaatlarda kullanılan çakıl taşının Gazze'ye girişini durdurduğunu resmi olarak kendilerine ilettiğini söyledi.

"Söz konusu yasağın ani olduğu ve nedeninin kendilerine bildirilmediğini" dile getiren Futuh, bu gibi kararların İsrail'in son saldırılarında yıkılan binaların imarı yönünde hazırlanan projeler başta olmak üzere Gazze'deki inşaat faaliyetlerini sekteye uğrattığını belirtti.

İsrail'in, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 7 Temmuz 2014'te başlattığı ve 51 gün süren saldırılarda 2 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 12 bin ev tamamen yıkılmış, 160 bin ev hasar görmüştü.