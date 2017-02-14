Pakistan’ın başkentinde bulunan İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü kutlamasını “ani etkide bulunduğu” gerekçesiyle yasakladı.
Alınan kararla, elektronik ve yazılı medyada kullanılan reklamların önlenmesi amaçlanıyor. Yasağın kamusal kutlamaları ve medyayı kapsadığı kaydedildi.
Mahkeme kararı, Abdul Waheed adlı vatandaşın Sevgililer Günü’nün İslam öğretilerine karşı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu üzerine alındı.
Pakistan’da Sevgililer Günü yasaklandı
14.02.2017 - 12:57 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü’nü İslam öğretilerine karşı olduğu gerekçesiyle yasakladı.
Pakistan’ın başkentinde bulunan İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü kutlamasını “ani etkide bulunduğu” gerekçesiyle yasakladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Pakistan,Sevgililer Günü,
446982 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/446982.aspx
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