Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın başkentinde bulunan İslamabad Yüksek Mahkemesi, Sevgililer Günü kutlamasını “ani etkide bulunduğu” gerekçesiyle yasakladı.

Alınan kararla, elektronik ve yazılı medyada kullanılan reklamların önlenmesi amaçlanıyor. Yasağın kamusal kutlamaları ve medyayı kapsadığı kaydedildi.

Mahkeme kararı, Abdul Waheed adlı vatandaşın Sevgililer Günü’nün İslam öğretilerine karşı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvurusu üzerine alındı.