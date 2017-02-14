Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bıro, yarın Moskova'da terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin de aralarında olduğu Kürt grupların katılacağı toplantıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Toplantı hakkında bilgi verilmediğini kaydeden Bıro, "Şu ana kadar ne Rusya Dışişleri Bakanlığı ne Lazkiye'deki Rusya'ya ait Hımeymim hava üssü ne de Erbil'deki Rusya Konsolosluğundan herhangi bir davet almadık." dedi. Bıro, ENKS'nin PYD/PKK ile sorunlarına işaret ederek, "PYD ile sorunlarımız çözülmedikçe, yani askeri ve siyasi ortaklık konuları ve diğer sorunlar çözülmedikçe, PYD ile sürpriz bir şekilde bir araya gelmemiz mümkün değil." ifadesini kullandı.

ENKS'ye bağlı peşmerge güçlerinin Suriye'ye girişi konusuna değinen Bıro, "Bu konuda bazı nüfuz sahibi uluslararası güçlerin girişimleri var. Ancak şu ana kadar peşmergemizin ülkeye girişine dair bir işaret yok. Eğer peşmerge Suriye'ye girecekse, bu uluslararası ittifak ve koordinasyon içinde olacaktır. Aksi takdirde, bu çatışmaya yol açar." değerlendirmesini yaptı. Bıro, ay sonunda ABD'ye 1 hafta sürecek ziyarette bulunacaklarını dile getirerek, "Orada ENKS, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve bazı araştırma merkezleriyle görüşecek. Bir hafta süreceğini tahmin ediyoruz. Daha önce ABD'nin yeni yönetimiyle görüşmek için talepte bulunmuştuk. Onun üzerine ABD Dışişleri, bize davet gönderdi." diye konuştu.