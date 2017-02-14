Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuçları "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlanan araştırma, derin deniz eko sistemlerinde poliklorlu bifenil (PCB) ve polibromine difenil eter (PBDE) gibi kirleticilerin nispeten yüksek miktarlarda bulunduğu keşfedildi.

Newcastle Üniversitesinden Alan Jamieson liderliğindeki ekibin yaptığı araştırma çerçevesinde Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde yaşayan bir kabuklunun yağlı dokusunda bu kimyasalların var olup olmadığı incelendi.

Mariana ve Kermadec çukurlarının yer aldığı bölgeden çıkarılan kabukluların dokularında, geçmişte yaygın biçimde elektrik yalıtkanı ve ateş geciktirici olarak kullanılan PCB ve PBDE kimyasallarına rastlandığı belirtildi.

Araştırmacılar, Mariana çukurundan çıkarılan kabuklularda en yüksek PCB seviyelerinin, Çin'in en kirli nehirlerinden Liaohe'nin beslediği çeltik tarlalarında rastlanandan 50 kat fazla olduğuna dikkati çekti.

20. yüzyılın büyük bölümünde kullanılan PCB, ABD'de 1979 yılında, BM'nin Stockholm Sözleşmesi ile de 2001'de üye ülkelerde yasaklanmıştı.