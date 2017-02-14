Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şinhua ajansı, yapımı ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tiencin'de tamamlanan Tiencou-1'in, güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'ne getirildiğini duyurdu. Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), kargo gemisinin burada montaj ve test prosedüründen geçerek nisan ayında yörüngeye fırlatılmak üzere hazır duruma getirileceğini açıkladı. Gemi, 13 ton kalkış ağırlığına sahip ve 6 ton yük taşıyabiliyor. Tiencou-1 misyonunun, Pekin yönetiminin 2020'ye kadar yörüngede uzay istasyonu kurma hedefine büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.