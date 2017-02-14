İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gerekçesine dair bilgi verilmeksizin, Batı Şeria'nın Beyt Sahur, Beyt Füccar Fakkua beldeleri, Ayide, Arrub mülteci kampları ile El Halil ve Kalkiliya kentlerinde yoğunlaşan operasyonlarda 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Komisyonu verilerine göre, İsrail hapishanelerinde aralarında 300 çocuk, 51 kadın, 21 gazetecinin de olduğu yaklaşık 7 bin tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık gece baskınları düzenleyerek çeşitli suçlamalarla gözaltılar gerçekleştiriyor.
İsrail askeri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
14.02.2017 - 15:39 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : israil,
447033 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/447033.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER