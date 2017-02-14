Yonhap ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Kim'in üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın, Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Merkezi Güney Kore'de bulunan Chosun TV kanalı ise kimliği belirlenemeyen iki kadın ajanın Malezya'daki bir havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediğini ileri sürdü. Kadınların olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong-il ile Güney Koreli oyuncu Sung Hae-rim'in evlilik dışı ilişkilerinden dünyala gelen Kim Jong-nam, herhangi bir resmi unvanı olmaksızın yurt dışında yaşıyordu.
'Kim Jong-un'un ağabeyi öldürüldü' iddiası
14.02.2017 - 16:14 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler : kim jong un,kuzey kore,
447040 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/447040.aspx
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