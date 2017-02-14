Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez Rusya sınırına yığınak yaptı. Polonya'dan sonra Romanya'ya da askerlerini konuşlandırıyor. Askerler ve tanklar, Karadeniz kıyısındaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde.

FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Uluslararası ajanslar vagonlara yüklenmiş onlarca M1 Abrams ABD tankı ve askerlerin fotoğraflarını servis etti. 80'den fazla tank ve zırhlı araç ile yaklaşık 4 bin ABD askeri, Ocak ayının ortasından bu yana Avrupa'da. Avrupa'ya yığılan ABD silahı 2 bin 800. Bu rakam içinde 87 Abrams M1A1 tank, yüzlerce zırhlı araç, 20 Paladin kundak motorlu obüs, 136 Bradley savaş aracı da var.

SINIRDA DEV TATBİKAT YAPACAKLAR

NATO'nun diğer üyeleri İngiltere, Kanada ve Almanya da Avrupa'nın doğusuna 1000'er asker göndermiş durumda. Söz konusu birlikler, bu ay Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristanve Romanya'ya konuşlandırılacak. Batılı ülkeler, Rusya sınırında dev tatbikatlar yapacak.

RUSYA ÇOK KIZGIN

Sevkiyatla Moskova'ya meydan okuyan Washington'da Donald Trump'ın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu. ABD Başkanı, Moskova ile yeni bir sayfa açmayı hedefliyor ve Doğu Avrupa'daki operasyonları askıya alabilir. Rusya ise ABD'nin hamlesine öfkeli. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Moskova'nın gelişmeleri yakından izlediğini belirterek "Bu yayılma tabii ki bizim için tehdit oluşturuyor. Kim bununla son bulacağını söyleyebilir. Hiçbir bilgiye sahip değiliz" demişti.

RUSYA VE NATO ARASINDA İPLER GERİLMİŞTİ

Geçen yılın ortasında İngiltere'nin Rusya sınırına asker göndereceğini açıklamasıyla Rusya ve NATO arasında ipler gerilmişti. Londra yönetiminin savaş uçaklarının da içinde bulunduğu askeri gücün Romanya ve Estonya'ya yerleşeceğini açıklaması üzerine, Rusya lideri Vladimir Putin NATO'ya karşılık vereceklerini duyurmuştu. Putin, Rusya ile kara sınırı olmayan ve Avrupa'nın ortasında yer alan Kaliningrad'a S-300 ve İskender füze sistemlerini yerleştirmişti. Rusya ayrıca Polonya sınırına da askeri yığınak yapmış durumda.