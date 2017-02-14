Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NCSC, başkent Londra'daki binasında düzenlenen törenle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından açıldı. Açılış törenine, 2. Elizabeth'in yanı sıra kraliçenin eşi Edinburg Dükü Prens Philip, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İçişleri Bakanı Amber Rudd, Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanlığında Dijital ve Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Matt Hancock ile NCSC'nin Başkanı Ciaran Martin katıldı. İngiliz hükümetine bağlı GCHQ'nun bir parçası olarak çalışacak NCSC’nin resmi açılışı bugün yapılırken, kuruluş ekim ayından bu yana faaliyetteydi. Kuruluş, İngiltere’ye yönelen siber saldırıları önlemenin yanı sıra öncelikle devlete ait internet sitelerinin güvenlik taramalarını yapacak, siyasi partilere ve milletvekilleri gibi önemli makamlarda bulunan kişilere hassas bilgilerini nasıl korumaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunacak. NSCS Başkanı Ciaran Martin önceki gün The Times gazetesine verdiği demeçte, İngiltere'nin son üç ayda 188 ciddi siber saldırının hedefi olduğunu açıklamıştı. Saldırıların bir çoğunun "ulusal güvenlik tehdidi" niteliğinde olduğunu belirten Martin, bunların arkasında da özellikle devlet destekli Rus ve Çinli hackerların olduğunu ileri sürmüştü. GCHQ, ülkenin siber bağlantıları ve altyapısının güvenliğinden, MI5 terörizm, kundaklama ve casusluk gibi konularda ulusal güvenliği korumaktan, MI6 ise dış istihbarattan sorumlu bulunuyor.

SİBER GÜVENLİK İÇİN 1,9 MİLYAR STERLİNLİK BÜTÇE

İngiltere'nin ayda ortalama 60 ciddi siber saldırıyla karşı karşıya kaldığı bildirilirken, ülkede siber güvenlik, alanında uzman 58 bin çalışanı ile en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alıyor. İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, bu ay başında yaptığı bir konuşmada, Rusya’yı hedef alarak, bu ülkenin Batı ülkelerine karşı siber saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü. İngiliz hükümetinin siber güvenlik planlaması kapsamında, ülke polisi içerisinde online hacker gruplarla mücadele biriminin genişletilmesi ve bütçenin bir kısmının siber güvenlik alanında eğitim için kullanılması planlanıyor. Eğitim alanında, 14 yaş ve üzerindeki öğrencilere okullarda siber güvenlik dersleri veriliyor.