Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW), Suriye'de rejim güçlerinin, Halep'in muhaliflerin kontrolündeki bölgelerine en az 8 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediği suçlaması ile ilgili bir açıklama yaptı. Suçlamaların son derece ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, "Fransa, BMGK'deki müttefikleriyle birlikte bu saldırıların sorumlularının cezalandırılmasını öngören bir karar tasarısının kabul edilmesi için görüşmelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "Kitlesel imha silahlarının kullanımı bir savaş suçudur ve barışa yönelik tehdittir. Bu suçu işleyenler cezasız kalamaz." değerlendirmesinde bulunuldu. HRW'nin, tanıklarla yüz yüze ve telefonda görüşmeler, fotoğraf ve video görüntüleri ile sosyal medyada yer alan paylaşımlardan derlediği bilgilerle hazırladığı raporda, Esad rejiminin koordineli olarak muhaliflere kimyasal silahla saldırdığı ortaya konuldu. Rapora göre, rejim güçleri 17 Kasım ile 13 Aralık tarihleri arasında en az 8 defa yerleşim bölgelerine helikopterden içinde klorin gazı bulunan bomba attı. Saldırılar sonucunda 4'ü çocuk en az 9 sivil hayatını kaybetti, 200 civarında kişi de yaralandı.