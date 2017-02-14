Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yayın yapan Der Tagesspiegel gazetesinde Susanne Güsten imzasıyla çıkan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasa değişikliği teklifi için yapılacak referandumdaki kararı değerlendirildi.

ERDOĞAN KARARLI

Haberde; Erdoğan'ın, Avrupa Birliği'nin tüm baskılarına rağmen Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte ısrarcı olduğuna yer verildi.

AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ KARŞISINA ALIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından; 10 yıl önce AB kriterleri doğrultusunda kaldırılan idam cezasının geri getirileceğinin belirtildiği haberde; bu adımla Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ni net olarak karşısına aldığı ifade edildi.