Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı saldırıda, hastane hizmete kapatıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTTİ

Bombardıman sebebiyle şehre su sağlayan bir barajın da tahrip olduğu öğrenildi. Muhalif güçlerin Suriye rejim güçleriyle girdikleri çatışmada Menşiye Mahallesi’nde ilerleme kaydetmesi üzerine Rus güçlerinin tepki olarak muhalif güçleri hedef aldığı ancak, bombardımandan Dera civarındaki bütün mahallelerin ve baraj yolunun da etkilendiği kaydedildi.

BARAJ YOLLARI ZARAR GÖRDÜ

Suriye rejim güçleri Dera civarındaki mahalleleri, baraj yolunu ve birçok sığınmacının bulunduğu kasabanın doğu kısımlarını da bombaladı. Bombardıman sebebiyle mülteciler Ürdün sınırına doğru ilerlemeye başladı.