Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerini izlediğiniz yer, DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka. Rakka'da Amerika destekli PYD teröristleri sözde DEAŞ'a karşı savaşıyor. PYD teröristlerinin bir çoğu ise batıdan ithal.

Onlardan biri; 27 yaşındaki İngiliz uyruklu Kimberley Taylor.



Teröre karşı mücadele ettiğini ifade ediyor ancak; göğsünde bir başka terör örgütünün armasını taşıyor.

YILLAR GEÇTİ AMA YİNE AYNI OYUN

Birinci Dünya Savaşı'nda Arap yarımadasında müslümanları kışkırtarak birbirine düşüren İngilizler; bu kez Suriye'de işbaşında. Tıpkı 90 yıl önce olduğu gibi; yine aynı kirli oyun tezgahlanıyor.

İngilizlerin maşası bu kez PKK'nın Suriye uzantısı PYD terör örgütü. İçinde Kanada, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda batı ülkesinden gelen teröristler barınıyor.

PYD'NİN ETNİK TEMİZLİĞİ

PYD teröristleri, Kürtler başta olmak üzere Suriye'de Araplar ve Türkmenlere karşı etnik temizlik yapıyor. Silah ve istihbaratını Amerika'dan, lojistik desteğini ise İngiltere'den alıyor. Almanya ve Fransa'dan da gelen yardımların yarısından fazlası ise; PKK terör örgütüne aktarılıyor.