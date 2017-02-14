Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Karadeniz'deki ABD gemilerine alçak uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. Yaşanan taciz, Trump'ın iktidarı sonrası gerçekleşen ilk askeri gerilim olarak anılıyor.

ABD Başkanı Trump'ın göreve gelişinin ardından, ABD ve Rus orduları ilk kez karşı karşıya geldi. Rus askeri uçaklarının 10 Şubat'ta ABD ordusuna ait savaş gemilerini taciz ettiği belirtiliyor.

Washington Free Bacon'un haberine göre, Rus askeri savaş uçakları Karadeniz'deki ABD gemilerine alçak uçuş gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Deniz Komutanlığı Sözcüsü Danny Hernandez "Rus uçakları birden fazla taciz gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Tacizlerin ayrıntılarına yer veren yetkililer, Rusya'ya ait iki Su-24 uçağı ile IL-38 nakliye uçaklarının ABD gemilerine tacizde bulunduğu söyledi. Amerikalı yetkililer ayrıca, Rus savaş uçaklarının olağan dışı düşük irtifadan uçtuğunu vurguladı.

KARADENİZ YENİ BİR GERİLİM ALANI

Yetkililere göre, Karadeniz NATO ve Rusya için yeni bir gerilim alanı oldu. Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın işgaliyle birlikte bölgedeki askeri hareketlilik de had safhaya ulaştı.



2014 yılından bu yana Rusya Karadeniz'e, taarruz uçakları, ek savaş gemileri, yeni füze sistemleri, 400 kilometre menzilli S-400 füzeleri yerleştirmişti. Buna karşılık ABD de, Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'ndaki, Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde Amerikan askerlerinin sayısını artırmıştı.

TÜRKİYE, KARADENİZ'DEKİ GERİLİMDEN RAHATSIZ

Üst düzey diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye NATO ve Rusya'nın Karadeniz'de artan geriliminden rahatsız.

SOĞUK SAVAŞ'I HATIRLATIYOR

Obama döneminde ABD Savunma Bakanlığı yapan Ashley Carter, Rusya ile büyük güç rekabetine dayalı ilişkilere yeniden dönüldüğünü söylemişti. Vox kanalına konuşan Carter, Rusya ile yeniden büyük güç rekabetine dönüldüğünü söylerken, "Bizim umutlarımız, Soğuk Savaş'ın sonunda olduğumuz yönünde. Ancak bundan emin değilim. Biz Rusya'nın, düşüncelerimizi, dikkate aldığını görmek istiyoruz. Zira biz hâlâ Rus halkının en iyi halk olduğunu, saygın bir ülke olduğunu düşünüyoruz. Fakat kimse kendi haklılığını ve doğruluğunu Batı'ya karşı olmakla sağlamamalı. Bu yönüyle Putin Rusyası bizim umut ettiğimiz gibi değil ve artık yeniden büyük güç rekabetine döndüğümüzü söyleyebiliriz" demişti.