Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, Gambiya'nın UCM'den ayrılma kararını geri çektiğine ilişkin mektubunun BM'ye ulaştığını duyurdu.
Afrika ülkeleri, UCM'nin uzun süredir özellikle "Kara Kıta"nın davalarına karşı olumsuz tutum içinde olduğunu öne sürüyordu.
Güney Afrika, geçen ekim ayında BM Güvenlik Konseyine UCM'den çekilmek istediğini bildirmiş, Burundi ve Gambiya yönetimleri de UCM'den çekilme kararı almıştı.
Gambiya Adalet Bakanlığı, eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh döneminde geçen yıl ekim ayında, "özellikle Afrikalılara karşı zulüm ve aşağılayıcı kararlar verdiği, ırkçı tutum sergilediğini" ileri sürerek UCM'den çekildiğini açıklamıştı.