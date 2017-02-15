Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macar Avukat Janos Somogy, "Avrupa'nın Fetullah Gülen'i, George Soros" başlığı ile Magyar İdök'te Macaristan için Soros tehlikesini FETÖ elebaşısı Gülen'e benzeten bir makale kaleme aldı. Somogy, Gülen ile Soros arasında ürkütücü benzerliklerin olduğunu, her ikisinin kurduğu ağ yapısının örtüştüğünü belirtti.

Dolar milyarderi Soros'un para ile yetinmediğini, siyasi etki elde ederek ülkelerin ve halkların geleceği hakkında karar vermek istediğini belirten Somogy, kullanılan metodlar ve beyin yıkama şekline dikkati çekerek, ''Soros tarafından yönetilen ağ, Fetullah Gülen'in hareketi ve ağı ile ürkütücü bir benzerlik gösteriyor.'' şeklinde konuştu.

Soros ve Gülen'in kurdukları medya imparatorluğu üzerinden hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Somogy, ''Gülen de, Soros da eğitime ideolojiye büyük önem veriyor ve hedeflerini gerçekleştirmek için kendi ağlarını kurmuşlar. Bu ağda meydana getirdikleri medya imparatorluğunun önemli bir yeri var. Türkiye'de geçen yaz gerçekleştirilen darbe girişiminin arkasında Gülen'in olduğu belirtiliyor. Soros bugün Macaristan'da ya da Almanya'da bu dereceye gelmedi ve gelemez de.'' dedi.

Hükümet rahatsız

Macaristan'da merkez sağ Fidesz hükümeti, Macaristan asıllı ABD'li ünlü yatırımcı George Soros'un sivil toplum kuruluşlarını kendi çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullandığını iddia ediyor.

Fidesz Grubu Başkan Vekili Szilard Nemeth'in, Soros'un destek verdiği kuruluşların temizlenmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları tartışmaların büyümesine neden olmuştu.

Hükümet ortağı Macaristan Hristiyan Demokrat Partisi (KDNP) milletvekili Istvan Hollik de, ''Bazı sivil toplum kuruluşlarının Macaristan'ın ekonomik ve sosyal gelişimine hiç faydası yok, sadece siyasi hedefler güdüyorlar ve yurt dışından finanse ediliyorlar. Bu yüzden varlıklarının çok bir anlamı yok. Onların daha sert kontrol altına alınması da normal bir tepki.'' yorumunu yapmıştı.

FETÖ okulları hakkında Macar hükümeti soruşturma başlatmıştı

Öte yandan Macaristan hükümeti, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bu örgüte karşı harekete geçmişti. Devlet Bakanı Janos Lazar, "Başbakan Viktor Orban'ın FETÖ'nün Macaristan'da faaliyet gösteren kuruluşlarına yönelik soruşturma başlatılması talimatını verdiğini belirtmiş, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarının soruşturmayı birlikte yürüteceğini açıklamıştı."

Özellikle başkent Budapeşte'de yapılanan örgüt, kurduğu Prizma Vakfı üzerinden Orchidea ismiyle 2006 ve 2014 yıllarında açtığı iki okul ile eğitim alanında yer alıyor.