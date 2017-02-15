Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçi sendikalarının çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 3 bin gösterici, başkent Atina'daki Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının bulunduğu Vathis Meydanı'nda toplandı. Buradan polis eşliğinde Sintagma Meydanı'na yürüyen göstericiler, kemer sıkma önlemleri kapsamındaki vergi ve sosyal güvenlik payı artışlarına karşı sloganlar attı. Bir grup çiftçi ise tepkilerini, kamyonetleriyle taşıdıkları lahanaları halka dağıtarak gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız bir şekilde sona erdi. Yunan çiftçiler, hükümete tepkilerini sıklıkla traktörleriyle otobanları ve sınır kapılarını kapatarak gösteriyor.