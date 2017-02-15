Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Bo Schack, İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukanın sonlandırılmasına ilişkin siyasi çözümün yokluğunun, bölgedeki insani sıkıntıları artırdığını belirtti. Schack, Gazze'deki Reşad eş-Şuva Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'de 11 yıldır uyguladığı ablukanın sosyal hayata olumsuz yansımaları olduğuna işaret ederek, işsizlik ve yoksulluk oranlarında artış yaşanmasının yanı sıra bölge halkının psikolojisinde çeşitli problemlerin gözlemlendiğini söyledi.

"Ablukanın sonlandırılmasına yönelik siyasi çözümün yokluğu, bölgedeki insani sıkıntıları şiddetlendiriyor" diyen Schack, UNRWA'nın Gazze'de gıda yardımı yaptığı sığınmacıların sayısının yaklaşık bir milyona ulaştığı ve bu artışa ablukanın sebep olduğunu kaydetti. Schack, Gazzelilerin kıtlık içinde değil, sonlandırılması gerekli bir abluka altında yaşadığına dikkati çekti.

UNRWA'NIN MARUZ KALDIĞI MALİ SIKINTILAR

Ajansın mali durumuna ilişkin endişelerini dile getiren Schack, UNRWA'nın finans konusunda sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu kaydetti. Schack, ajansın sunduğu temel hizmetlere devam edebilmesi için gerekli finansmanı bulmaya çalıştığını belirterek, bölgede yer alan ve tamamen yıkılmış yaklaşık 3 bin evin yeniden inşası için gerekli finansman desteğini beklediklerini kaydetti. Öte yandan Schack, yerel basında İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni bir saldırı başlatacağı ve Filistinlilerin bu konuda endişeli olduklarına ilişkin haberlere işaret ederek, Gazze'de yeni bir çatışmanın olabilme ihtimalinin uzak olduğunu savundu. Schack, tüm taraflara yeni bir saldırının patlak vermemesi konusunda gerekli baskıyı yapması çağrısında bulunarak, "Gazze sakinleri, güvenli bir geleceğin inşası için umutlarını yeşertecek bir fırsata ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006 yılından bu yana abluka altında tutuyor.